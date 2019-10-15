Eski Fenerbahçeli Roman’dan gol şov
Fenerbahçe'de iken inişli çıkışlı bir performans sergileyen Roman Neustadter, Dinamo Moskova'da yükselişe geçti. Tecrübeli stoper, takımının milli arada Ermeni ekibi Pyunik'i 2-0 yendiği maçta attığı 2 golle şov yaptı.
Fenerbahçe'de iken inişli çıkışlı bir performans sergileyen Roman Neustadter, Dinamo Moskova'da yükselişe geçti. Tecrübeli stoper, takımının milli arada Ermeni ekibi Pyunik'i 2-0 yendiği maçta attığı 2 golle şov yaptı. 67 ve 71. dakikalarda fileleri havalandıran Roman'ın EURO 2020'yi garantileyen Rusya'nın kadrosunda yer alacağı öğrenildi.
- 15.10.2019
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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