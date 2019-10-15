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15 Ekim 2019, Salı
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Eski Fenerbahçeli Roman’dan gol şov

Eski Fenerbahçeli Roman’dan gol şov

'de iken inişli çıkışlı bir performans sergileyen , Dinamo 'da yükselişe geçti. Tecrübeli stoper, takımının milli arada Ermeni ekibi Pyunik'i 2-0 yendiği maçta attığı 2 golle şov yaptı.

'de iken inişli çıkışlı bir performans sergileyen , Dinamo 'da yükselişe geçti. Tecrübeli stoper, takımının milli arada Ermeni ekibi Pyunik'i 2-0 yendiği maçta attığı 2 golle şov yaptı. 67 ve 71. dakikalarda fileleri havalandıran Roman'ın EURO 2020'yi garantileyen 'nın kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

  1. 15.10.2019
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