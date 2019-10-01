TFF Alanyaspor-Fenerbahçe maçı kararını resmen açıkladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri TFF Alanyaspor-Fenerbahçe maçı kararını resmen açıkladı

TFF - maçı kararını resmen açıkladı

TFF Alanyaspor-Fenerbahçe maçı kararını resmen açıkladı

resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama ile 'nin maçı için yaptığı kural hatası başvurusunu reddettiğini duyurdu.

TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Kurul, 'nin maçının tekrarına ilişkin başvurusu ile Ankaragücü'nün Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı kural hatası başvurularını karara bağladı. Toplantının ardından iki kulübün de başvurularının reddedildiği duyuruldu. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.

Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti."

Erman Toroğlu: Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenseydi Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar edilirdi


  1. 01.10.2019
  2. Güncelleme: 01.10.2019 17:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF Alanyaspor-Fenerbahçe maçı kararını resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN