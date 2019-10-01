İşte Suat Arslanboğa'nın fesihe giden yolu - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
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İşte Suat Arslanboğa'nın fesihe giden yolu

Süper Lig'de hakem Suat Arslanboğa'nın Beşiktaş-Başakşehir ve Alanyaspor-Fenerbahçe (VAR) maçlarında verdiği bazı kararlar bir hayli tartışılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde toplanması sonucunda çıkan karar ile 41 yaşındaki hakemin sözleşmesi feshedildi. İşte Arslanboğa'nın fesihe giden yolu...
1 Ekim 2019 Salı 21:06
İşte Suat Arslanboğa'nın fesihe giden yolu

Son olarak 16 Eylül'de oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasında VAR hakemi olarak, 23 Eylül'de oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir müsabakasında ise birinci hakem olarak görev yapan Suat Arslanboğa, bu karşılaşmaların ardından kızağa çekildi.

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İşte Suat Arslanboğa'nın fesihe giden yolu

Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasındaki tartışmalı kararlara müdahale etmemesi ve Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçındaki kötü performansı nedeniyle bir süredir futbol kamuoyunun eleştirilerinin odak noktası olan Suat Arslanboğa, bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu Toplantısı ile birlikte profesyonel hakemlik hayatını sonlandırdı.

İşte Suat Arslanboğa'nın fesihe giden yolu

1 Eylül 2019'da TFF ile yeni sözleşme imzalayan Arslanboğa, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) önerisi sonucunda sözleşme feshiyle karşı karşıya kaldı.

İşte Suat Arslanboğa'nın fesihe giden yolu

BU SEZON 5 MAÇTA GÖREV ALDI

Suat Arslanboğa, bu sezon 5 Süper Lig maçında görev almıştı.

İşte Suat Arslanboğa'nın fesihe giden yolu

Arslanboğa, Göztepe - Antalyaspor maçında VAR hakemi, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçında 4'üncü hakem, Göztepe - Yukatel Denizlispor maçında birinci hakem, Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi ve son olarak Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde birinci hakem olarak görev aldı.

İşte Suat Arslanboğa'nın fesihe giden yolu

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ KARARI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Süper Lig 5'inci haftasında müsabakasında birinci hakem olarak görev yapan Suat Arslanboğa, karşılaşmanın ilk yarısının bitiminde yaşanan ve Medipol Başakşehirli futbolcuların yoğun bir itirazla penaltı beklediği pozisyonda ilk yarıyı bitirerek büyük tepki çekmişti.

İşte Suat Arslanboğa'nın fesihe giden yolu

Arslanboğa bu maçın ardından Süper Lig, TFF 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de haftanın karşılaşmalarında görev almamıştı.

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