İşte Suat Arslanboğa'nın fesihe giden yolu

Son olarak 16 Eylül'de oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasında VAR hakemi olarak, 23 Eylül'de oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir müsabakasında ise birinci hakem olarak görev yapan Suat Arslanboğa, bu karşılaşmaların ardından kızağa çekildi.