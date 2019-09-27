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27 Eylül 2019, Cuma
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’a tam destek

Altay’a tam destek

'nin yaz transfer döneminde Ankaragücü'nden transfer ettiği ve sezonun ilk maçından itibaren giydiği eldivenleri çıkarmayan kaleci 'a 'den destek geldi.

Sezon başında giydiği eldivenleri çıkarmayan kaleci 'a 'den destek geldi. Demirel'in genç file bekçisine derbi atmosferiyle ilgili bigi verdiği öğrenildi.
  1. 27.9.2019
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