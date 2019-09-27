Altay’a tam destek
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Ankaragücü'nden transfer ettiği ve sezonun ilk maçından itibaren giydiği eldivenleri çıkarmayan kaleci Altay'a Volkan Demirel'den destek geldi.
Sezon başında giydiği eldivenleri çıkarmayan kaleci Altay'a Volkan Demirel'den destek geldi. Demirel'in genç file bekçisine derbi atmosferiyle ilgili bigi verdiği öğrenildi.
- 27.9.2019
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