Valbuena'ya bak sen!

İki yıl formasını giydiği Fenerbahçe'den sonra Olympiakos'a transfer olan Valbuena şov yapıyor. 34 yaşındaki oyuncu, takımının Tottenham ile 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında birer gol ve asistlik performans sergiledi. Yunan ekibiyle 10 maçta 4 gol atıp, 7 asist yapan Valbuena, Devler Ligi'nde haftanın 11'ne seçildi.