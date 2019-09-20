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20 Eylül 2019, Cuma
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Valbuena'ya bak sen!

Valbuena'ya bak sen!

İki yıl formasını giydiği 'den sonra 'a transfer olan Valbuena şov yapıyor. 34 yaşındaki oyuncu, takımının Tottenham ile 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında birer gol ve asistlik performans sergiledi.

İki yıl formasını giydiği 'den sonra 'a transfer olan Valbuena şov yapıyor. 34 yaşındaki oyuncu, takımının Tottenham ile 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında birer gol ve asistlik performans sergiledi. Yunan ekibiyle 10 maçta 4 gol atıp, 7 asist yapan Valbuena, Devler Ligi'nde haftanın 11'ne seçildi.

  1. 20.9.2019
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