Valbuena'ya bak sen!
İki yıl formasını giydiği Fenerbahçe'den sonra Olympiakos'a transfer olan Valbuena şov yapıyor. 34 yaşındaki oyuncu, takımının Tottenham ile 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında birer gol ve asistlik performans sergiledi.
İki yıl formasını giydiği Fenerbahçe'den sonra Olympiakos'a transfer olan Valbuena şov yapıyor. 34 yaşındaki oyuncu, takımının Tottenham ile 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında birer gol ve asistlik performans sergiledi. Yunan ekibiyle 10 maçta 4 gol atıp, 7 asist yapan Valbuena, Devler Ligi'nde haftanın 11'ne seçildi.
- 20.9.2019
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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