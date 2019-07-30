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30 Temmuz 2019, Salı
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'Welbeck gidebilir'

'Welbeck gidebilir'

'in eski oyuncularından , 'nin transfer gündemindeki hakkında konuştu. Parlour "Welbeck için 'de kalması uygun olur. ve onu istiyor ancak ve 'den daha iyi teklifler aldığını duydum. Bu paralara gitmesine şaşırmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

'in eski oyuncularından , 'nin transfer gündemindeki hakkında konuştu. Parlour "Welbeck için 'de kalması uygun olur. ve onu istiyor ancak ve 'den daha iyi teklifler aldığını duydum. Bu paralara gitmesine şaşırmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

  1. 30.7.2019
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