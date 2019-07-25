Fenerbahçe’nin rakibi Hertha - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe’nin rakibi Hertha

’nin rakibi Hertha

Fenerbahçe’nin rakibi Hertha

'da? hazırlıklarına devam eden F.Bahçe, 4. hazırlık maçında H. ile karşılaşacak. İlk iki maçta ve 'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Wolfsburg'la da berabere kalmıştı. Sarı-lacivertlilerin 19.30'da Alman ekibiyle oynayacağı maç 'dan yayınlanacak.

'da? hazırlıklarına devam eden F.Bahçe, 4. hazırlık maçında H. ile karşılaşacak. İlk iki maçta ve 'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Wolfsburg'la da berabere kalmıştı. Sarılacivertlilerin 19.30'da Alman ekibiyle oynayacağı maç Smart Spor'dan yayınlanacak.

  1. 25.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe’nin rakibi Hertha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN