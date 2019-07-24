Napoli Eljif Elmas'ı açıkladı
Fenerbahçe'den 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, İtalyan kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas ile kontrat imzaladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.
De Luarentiis'e ait olan twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Napoli'ye hoş geldin Eljif." dedi. Aurelio De Laurentiis'in yanında Napoli Başkanvekili olan oğlu da yer aldı.
Napoli için 5 yıllık sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki Eljif Elmas, sezon başına net 1.5 milyon euro maaş alacak.
Fenerbahçe ise bu transferden 16 milyon euro bonservis, 1.5 milyon euro performans ve başarı bonusu, 1.5 milyon euro da satış bonusu gelir elde etti.
Benvenuto al Napoli Eljif #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/F1P3dfZmUb— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 24, 2019
AZİZ YILDIRIM'DAN ELJIF ELMAS AÇIKLAMASI
Eljif Elmas'ın Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olmasıyla ilgili Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yıldırım, "Aykut hoca ve ekibi Hasan Çetinkaya ve yöneticilerimizin büyük bir çalışması sonucu Eljif'i sadece yetiştirme parasına aldık. Bütün Avrupa peşindeydi. 20-25 kulüp istiyordu. Ama Fenerbahçe'yi seçmesini sağladık. Fenerbahçe'nin elinde Eljif Elmas gibi değerli başka yıldızlar da var... Mesela Ömer Faruk... Mesela Oğuz Kağan... Oğuz Kağan için Manchester City bize 5 milyon Euro teklif etti ama vermedik. Zamanında yaptığımız çalışmaların sonucunu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.
ELJIF ELMAS: "ALEX, LEFTER GİBİ OLMAK İSTEDİM"
Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli ekibine transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, sarı-lacivertli camiaya veda etti.
Eljif Elmas, Fenerbahçe Kulübünün YouTube kanalında yayımlanan veda mesajında, sarı-lacivertli formayı gururla taşıdığını belirterek, "Kuzey Makedonya'dan gelip Türkiye'nin en büyük takımında oynadım. Bu şanlı forma her zaman benimle birlikte olacak. Belki birgün burada büyük Fenerbahçe taraftarıyla buluşacağım. Alex, Lefter gibi büyük oyuncu olmak istedim. Belki onlar gibi olamadım ama Elmas oldum." ifadelerini kullandı.
Kadıköy'de Galatasaray ile oynadıkları derbi maçının kendisi için unutulmaz olduğunu aktaran Makedon futbolcu, şunları kaydetti:
"Kadıköy'de unutamadığım maç Galatasaray maçıdır. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim maçtı. Bir de gol attığım için mutluyum. Taraftarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Gurur verici bir şey. İnşallah onlar için her zaman Elmas olarak kalırım ve yine birgün burada buluşuruz. Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi hiçbir zaman unutmayacağım, her zaman kalbimde taşıyacağım."
- 24.07.2019
- Güncelleme: 24.07.2019 15:37
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Napoli Eljif Elmas'ı açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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