Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri kulübe bildirdi

Transfer çalışmalarına yeniden hız veren Fenerbahçe'de, takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertlilerin elden çıkarmak için yoğun uğraş verdiği yıldız ismin menajeri, kulübe müjdeli haberi bildirdi...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44
Güncelleme: 24.07.2019 10:44
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Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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Yönetim, Eljif Elmas'ın satışının ardından takıma yapılacak takviyeler için harekete geçmişti.
Fenerbahçe'de, takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili de flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-Lacivertlilerin elden çıkarmak istediği ve alıcısı çıkmayan isim için müjdeli haber geldi.
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Diego Reyes, Meksika takımlarından Atlas ile anlaşma sağladı.