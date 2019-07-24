Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri kulübe bildirdi

Transfer çalışmalarına yeniden hız veren Fenerbahçe'de, takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertlilerin elden çıkarmak için yoğun uğraş verdiği yıldız ismin menajeri, kulübe müjdeli haberi bildirdi...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44 Güncelleme: 24.07.2019 10:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





