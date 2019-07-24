Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri kulübe bildirdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri kulübe bildirdi

Transfer çalışmalarına yeniden hız veren Fenerbahçe'de, takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertlilerin elden çıkarmak için yoğun uğraş verdiği yıldız ismin menajeri, kulübe müjdeli haberi bildirdi...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44 Güncelleme: 24.07.2019 10:44
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri kulübe bildirdi

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri kulübe bildirdi

Yönetim, Eljif Elmas'ın satışının ardından takıma yapılacak takviyeler için harekete geçmişti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri kulübe bildirdi

Fenerbahçe'de, takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili de flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri kulübe bildirdi

Sarı-Lacivertlilerin elden çıkarmak istediği ve alıcısı çıkmayan isim için müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Menajeri kulübe bildirdi

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Diego Reyes, Meksika takımlarından Atlas ile anlaşma sağladı.

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