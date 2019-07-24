Eljif Elmas Napoli'de ilk maçına çıktı! İşte yeni forma numarası... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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'de ilk maçına çıktı! İşte yeni forma numarası...

Eljif Elmas Napoli'de ilk maçına çıktı! İşte yeni forma numarası...

'nin rekor bedeli ile 'nın dev kulübü 'ye sattığı ayağının tozu ile ilk maçına çıktı. Makedon futbolcu, Napoli'nin Cremonese ile oynadığı hazırlık maçı kadrosuna alındı. Genç futbolcunun giyeceği forma numarası da belli oldu.

'nin rekor bedeli ile 'nın dev kulübü 'ye sattığı ayağının tozu ile ilk maçına çıktı. Makedon futbolcu, Napoli'nin Cremonese ile oynadığı hazırlık maçı kadrosuna alındı. Genç futbolcunun giyeceği forma numarası da belli oldu.

Eljif Elmas Napoli ile ilk maçına çıktı. Napoli, Cremonese takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Gollü geçen maçta Napoli ile Cremonese 3-3 berabere kaldı. Eljif Elmas oyuna 69.dakikada dahil oldu. Genç futbolcu 12 numaralı forma mücadele etti.

  1. 24.07.2019
  2. Güncelleme: 24.07.2019 20:38
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