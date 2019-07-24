Eljif Elmas Napoli'de ilk maçına çıktı! İşte yeni forma numarası...
Fenerbahçe'nin rekor transfer bedeli ile İtalya'nın dev kulübü Napoli'ye sattığı Eljif Elmas ayağının tozu ile ilk maçına çıktı. Makedon futbolcu, Napoli'nin Cremonese ile oynadığı hazırlık maçı kadrosuna alındı. Genç futbolcunun giyeceği forma numarası da belli oldu.
Fenerbahçe'nin rekor transfer bedeli ile İtalya'nın dev kulübü Napoli'ye sattığı Eljif Elmas ayağının tozu ile ilk maçına çıktı. Makedon futbolcu, Napoli'nin Cremonese ile oynadığı hazırlık maçı kadrosuna alındı. Genç futbolcunun giyeceği forma numarası da belli oldu.
Eljif Elmas Napoli ile ilk maçına çıktı. Napoli, Cremonese takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Gollü geçen maçta Napoli ile Cremonese 3-3 berabere kaldı. Eljif Elmas oyuna 69.dakikada dahil oldu. Genç futbolcu 12 numaralı forma mücadele etti.
- 24.07.2019
- Güncelleme: 24.07.2019 20:38
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Eljif Elmas Napoli'de ilk maçına çıktı! İşte yeni forma numarası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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