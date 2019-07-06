Fenerbahçe'de Elmas'tan sonra 4 ayrılık daha!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Eldeki mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başlayan Fenerbahçeli kurmaylar ilk olarak takımın genç yıldız adayı Eljif Elmas'ı rekor bonsevis bedeli ile Napoli'ye satmıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar 4 isimle daha yolların ayrılmasına karar verdi. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 19:47
Güncelleme: 24.07.2019 19:33
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezonki başarısız transferler nedeniyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler aynı hatayı tekrarlamak istemiyor.
Silbaştan bir kadro yapılanmasına giden Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena, Şener Özbayraklı, Neustadter, Soldado gibi isimlerle yollar ayrıldı. Genç yıldız adayı Eljif Elmas'ı da rekor bonservis bedeli ile Napoli'ye sattı.
Sarı-lacivertlilerde bu oyunculardan sonra bir yaprak dökümü daha yaşanacak.
İşte detaylar...
ZAJC
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Miha Zajc'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.