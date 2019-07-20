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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Khedira için teklifini iletti

Fenerbahçe Khedira için teklifini iletti

'nin İtalyan ekibi 'ta forma giyen Alman futbolcu için teklif yaptığı iddia edildi. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Juventus'un kadrosunda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , İtalyan ekibi 'un Alman futbolcusu için teklifini iletti.

İtalyan basınından Sky Sport'ta yer alan habere göre Juventus'un bu sezon kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli ekibin yanı sıra Bundesliga'dan da teklifler geldi. Siyah-beyazlı kulübün teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi.

Khedira 2015 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer oldu ve siyah-beyazlılarla çıktığı 127 maçta 21 gol, 13 asistlik katkıda bulundu.


  1. 20.07.2019
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