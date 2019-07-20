Fenerbahçe Khedira için teklifini iletti
Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Alman futbolcu Sami Khedira için teklif yaptığı iddia edildi. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Juventus'un kadrosunda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan ekibi Juventus'un Alman futbolcusu Sami Khedira için teklifini iletti.
İtalyan basınından Sky Sport'ta yer alan habere göre Juventus'un bu sezon kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli ekibin yanı sıra Bundesliga'dan da teklifler geldi. Siyah-beyazlı kulübün teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi.
Khedira 2015 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer oldu ve siyah-beyazlılarla çıktığı 127 maçta 21 gol, 13 asistlik katkıda bulundu.
- 20.07.2019
-
Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
-
Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
-
Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
Fenerbahçe Khedira için teklifini iletti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.