Fenerbahçe Khedira için teklifini iletti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan ekibi Juventus'un Alman futbolcusu Sami Khedira için teklifini iletti.

İtalyan basınından Sky Sport'ta yer alan habere göre Juventus'un bu sezon kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli ekibin yanı sıra Bundesliga'dan da teklifler geldi. Siyah-beyazlı kulübün teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi.

Khedira 2015 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer oldu ve siyah-beyazlılarla çıktığı 127 maçta 21 gol, 13 asistlik katkıda bulundu.



