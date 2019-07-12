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12 Temmuz 2019, Cuma
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Khedira'dan yanıt bekliyor

Fenerbahçe Khedira'dan yanıt bekliyor

'nin 'ya teklif yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İtalyan basını, ’un Sami Khedira’yı gözden çıkardığını yazdı. F.Bahçe’nin teklifi için kararı oyuncunun vereceği belirtildi.

Sky Sport, 'un 32 yaşındaki Alman maestroyu tutmak için birşey yapmayacağını yazarken, geleceği ile ilgili kararı Khedira'nın vereceğini belirtti. İtalyan ekibinin orta sahaya Ramsey ve Rabiot'u aldığını hatırlatan site, yeni hoca Maurizio Sarri'nin de Khedira'yı ilk onbirde düşünmediğini vurguladı.

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Khedira'nın transferinde en büyük sorun olarak yıllık 8 milyon euro'yu bulan ücreti gösteriliyor. Geçen yıl kalp sorunu, diz+ayak bileği sakatlığı gibi önemli sıkıntılar yaşaması da endişe kaynağı. Sakatlık konusunda 'nin sıkı bir araştırma yapması bekleniyor. Khedira'nın bonservisini bedelsiz alma olasılığının bulunduğu, bu takdirde girişimlerin hız kazanacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Juventus'ta sakatlıklarla boğuşan Khedira, 17 maçta sahaya çıkabildi ve 2 gol attı. Alman 'nda 77 kez görev yapan deneyimli futbolcu, VFB Stuttgart ve 'de de forma giydi.

  1. 12.7.2019
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