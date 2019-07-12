Fenerbahçe Khedira'dan yanıt bekliyor

Sky Sport, Juventus'un 32 yaşındaki Alman maestroyu tutmak için birşey yapmayacağını yazarken, geleceği ile ilgili kararı Khedira'nın vereceğini belirtti. İtalyan ekibinin orta sahaya Ramsey ve Rabiot'u aldığını hatırlatan site, yeni hoca Maurizio Sarri'nin de Khedira'yı ilk onbirde düşünmediğini vurguladı.



SIKI SAĞLIK KONTROLÜ

Khedira'nın transferinde en büyük sorun olarak yıllık 8 milyon euro'yu bulan ücreti gösteriliyor. Geçen yıl kalp sorunu, diz+ayak bileği sakatlığı gibi önemli sıkıntılar yaşaması da endişe kaynağı. Sakatlık konusunda Fenerbahçe'nin sıkı bir araştırma yapması bekleniyor. Khedira'nın bonservisini bedelsiz alma olasılığının bulunduğu, bu takdirde girişimlerin hız kazanacağı ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon Juventus'ta sakatlıklarla boğuşan Khedira, 17 maçta sahaya çıkabildi ve 2 gol attı. Alman Milli Takımı'nda 77 kez görev yapan deneyimli futbolcu, VFB Stuttgart ve Real Madrid'de de forma giydi.