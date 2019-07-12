Fenerbahçe Khedira'dan yanıt bekliyor
Fenerbahçe'nin Sami Khedira'ya teklif yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İtalyan basını, Juventus’un Sami Khedira’yı gözden çıkardığını yazdı. F.Bahçe’nin teklifi için kararı oyuncunun vereceği belirtildi.
Sky Sport, Juventus'un 32 yaşındaki Alman maestroyu tutmak için birşey yapmayacağını yazarken, geleceği ile ilgili kararı Khedira'nın vereceğini belirtti. İtalyan ekibinin orta sahaya Ramsey ve Rabiot'u aldığını hatırlatan site, yeni hoca Maurizio Sarri'nin de Khedira'yı ilk onbirde düşünmediğini vurguladı.
SIKI SAĞLIK KONTROLÜ
Khedira'nın transferinde en büyük sorun olarak yıllık 8 milyon euro'yu bulan ücreti gösteriliyor. Geçen yıl kalp sorunu, diz+ayak bileği sakatlığı gibi önemli sıkıntılar yaşaması da endişe kaynağı. Sakatlık konusunda Fenerbahçe'nin sıkı bir araştırma yapması bekleniyor. Khedira'nın bonservisini bedelsiz alma olasılığının bulunduğu, bu takdirde girişimlerin hız kazanacağı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Juventus'ta sakatlıklarla boğuşan Khedira, 17 maçta sahaya çıkabildi ve 2 gol attı. Alman Milli Takımı'nda 77 kez görev yapan deneyimli futbolcu, VFB Stuttgart ve Real Madrid'de de forma giydi.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Fenerbahçe Khedira'dan yanıt bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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