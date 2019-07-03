Fenerbahçe'de takım kuvvet testine girdi

Sonuçlara göre her isim için ayrı kuvvet antrenmanları programlanacak. Sarı-lacivertli günün ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde yaptı.



BUGÜN 'TOPUK'LUYOR

Kanarya, yeni sezon için ilk şehir dışı kampına bugün gidecek. Sarı-lacivertli takım, Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını devam ettirip vites yükseltecek. Burada 10 gün çalışacak olan Fenerbahçe, bir de hazırlık maçı oynayacak. Ardından İstanbul'a dönüp Almanya'nın yolunu tutacak.





