Fenerbahçe'de takım kuvvet testine girdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de takım kuvvet testine girdi

'de takım kuvvet testine girdi

Fenerbahçe'de takım kuvvet testine girdi

hazırlıklarına başlayan 'de dün sabah futbolculara çeşitli kuvvet testleri uygulandı. Bu şekilde oyuncuların kuvvet seviyeleri ile güçlü ve zayıf kas grupları tespit edildi.

Sonuçlara göre her isim için ayrı kuvvet antrenmanları programlanacak. Sarı-lacivertli günün ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde yaptı.

BUGÜN 'TOPUK'LUYOR
Kanarya, için ilk şehir dışı kampına bugün gidecek. Sarı-lacivertli takım, 'nda hazırlıklarını devam ettirip vites yükseltecek. Burada 10 gün çalışacak olan , bir de hazırlık maçı oynayacak. Ardından 'a dönüp 'nın yolunu tutacak.



  1. 3.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de takım kuvvet testine girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN