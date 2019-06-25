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25 Haziran 2019, Salı
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Bahamalar'da domuz besledi

Hasan Ali Kaldırım Bahamalar'da domuz besledi

Sezonun yorgunluğunu atlatmak için Bahamalar'a giden Fenerbahçeli , fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. 'in sona ermesinin ardından A kampına katılan sarı-lacivertli ekibin sol beki, milli maçların ardından tatile çıktı.

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu , Bahamalar'da tatilin keyfini çıkarıyor. Sarı lacivertli kulübün ve A 'ın deneyimli oyuncusu, son olarak Bahamalar'da domuz beslerken çekildiği fotoğrafları hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

  1. 25.06.2019
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