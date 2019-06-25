Hasan Ali Kaldırım Bahamalar'da domuz besledi
Sezonun yorgunluğunu atlatmak için Bahamalar'a giden Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Süper Lig'in sona ermesinin ardından A Milli Takım kampına katılan sarı-lacivertli ekibin sol beki, milli maçların ardından tatile çıktı.
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Bahamalar'da tatilin keyfini çıkarıyor. Sarı lacivertli kulübün ve A Milli Takım'ın deneyimli oyuncusu, son olarak Bahamalar'da domuz beslerken çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
- 25.06.2019
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