Has toprağa veriliyor
Sarı-lacivertli kulübün önceki gün vefat eden eski milli futbolcularından Şeref Has bugün toprağa verilecek.
Sarı-lacivertli kulübün önceki gün vefat eden eski milli futbolcularından Şeref Has bugün toprağa verilecek. Has'ın naaşı Bebek Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Kabristanlığı'nda defnedilecek. Şeref Has aynı zamanda Yüksek Divan Kurulu üyesiydi.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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