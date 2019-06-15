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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Has toprağa veriliyor

Has toprağa veriliyor

Sarı-lacivertli kulübün önceki gün vefat eden bugün toprağa verilecek.

Sarı-lacivertli kulübün önceki gün vefat eden bugün toprağa verilecek. Has'ın naaşı Bebek Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Kabristanlığı'nda defnedilecek. Şeref Has aynı zamanda üyesiydi.

  1. 15.6.2019
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