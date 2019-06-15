Formaları sattı ‘Fener Ol’du

Hakkari Yüksekova'da yaşayan Civan Çapraz (13), 'Fener ol' kampanyasına, biriktirdiği formalarını satarak, destek verdi. Çapraz, 4 yıldır biriktirdiği 8 adet formayı ilçe merkezinde sattı. Kazandığı parayı kulübe bağışlayacağını belirten Civan, "Fenerbahçe zor dönemden geçtiği için ben de 'Fener ol' kampanyasına formalarımı satarak destek verdim. En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamak. İnşallah gerçek olur" diye konuştu.