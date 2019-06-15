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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Formaları sattı ‘’du

Formaları sattı ‘Fener Ol’du

'da yaşayan (13), '' kampanyasına, biriktirdiği formalarını satarak, destek verdi.

'da yaşayan (13), '' kampanyasına, biriktirdiği formalarını satarak, destek verdi. Çapraz, 4 yıldır biriktirdiği 8 adet formayı ilçe merkezinde sattı. Kazandığı parayı kulübe bağışlayacağını belirten Civan, " zor dönemden geçtiği için ben de 'Fener ol' kampanyasına formalarımı satarak destek verdim. En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamak. İnşallah gerçek olur" diye konuştu.

  1. 15.6.2019
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