Formaları sattı ‘Fener Ol’du
Hakkari Yüksekova'da yaşayan Civan Çapraz (13), 'Fener ol' kampanyasına, biriktirdiği formalarını satarak, destek verdi.
Hakkari Yüksekova'da yaşayan Civan Çapraz (13), 'Fener ol' kampanyasına, biriktirdiği formalarını satarak, destek verdi. Çapraz, 4 yıldır biriktirdiği 8 adet formayı ilçe merkezinde sattı. Kazandığı parayı kulübe bağışlayacağını belirten Civan, "Fenerbahçe zor dönemden geçtiği için ben de 'Fener ol' kampanyasına formalarımı satarak destek verdim. En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamak. İnşallah gerçek olur" diye konuştu.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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