Ergin Ataman: Fenerbahçe başkanı azmettiricidir!

Fenerbahçe Beko 73-56 kaybederek saha avantajını yitiren Anadolu Efes'te, Başantrenör Ergin Ataman maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın maç sonrası açıklamaları:

"Sosyal medya hesaplarımdan ağza alınmayacak ağır hakaret ve tehditler alıyorum. Bugün burada oluşan ortam Fenerbahçe Başkanı'nın yaptığı açıklama sebebiyle oldu, kendisi azmettiricidir. Bu şekilde devam ettiği sürece Ülker Arena'ya gitmeyeceğim."

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