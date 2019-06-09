Ergin Ataman: Fenerbahçe başkanı azmettiricidir!
09 Haziran 2019, Pazar
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: başkanı azmettiricidir!

Ergin Ataman: Fenerbahçe başkanı azmettiricidir!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 1. maçında Beko, 'i farklı mağlup ederek 1-0 öne geçti. Karşılaşma sonrası Anadolu Efes koçu , sarı lacivertli kulüple ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Beko 73-56 kaybederek saha avantajını yitiren 'te, Başantrenör maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın maç sonrası açıklamaları:

"Sosyal medya hesaplarımdan ağza alınmayacak ağır hakaret ve tehditler alıyorum. Bugün burada oluşan ortam Fenerbahçe Başkanı'nın yaptığı açıklama sebebiyle oldu, kendisi azmettiricidir. Bu şekilde devam ettiği sürece Ülker Arena'ya gitmeyeceğim."

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  2. Güncelleme: 09.06.2019 19:12
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