Ergin Ataman: Fenerbahçe başkanı azmettiricidir!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 1. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı mağlup ederek 1-0 öne geçti. Karşılaşma sonrası Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, sarı lacivertli kulüple ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko 73-56 kaybederek saha avantajını yitiren Anadolu Efes'te, Başantrenör Ergin Ataman maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Ergin Ataman'ın maç sonrası açıklamaları:
"Sosyal medya hesaplarımdan ağza alınmayacak ağır hakaret ve tehditler alıyorum. Bugün burada oluşan ortam Fenerbahçe Başkanı'nın yaptığı açıklama sebebiyle oldu, kendisi azmettiricidir. Bu şekilde devam ettiği sürece Ülker Arena'ya gitmeyeceğim."
Detaylar geliyor...
- 09.06.2019
- Güncelleme: 09.06.2019 19:12
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Ergin Ataman: Fenerbahçe başkanı azmettiricidir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.