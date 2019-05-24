İtalya ona hayran
Birçok kulübün listesinde yer alan Elmas'a yeni talipler çıktı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, F.Bahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı için Inter'den sonra Napoli ile Lazio'nun da devreye girdiği yazdı.
Birçok kulübün listesinde yer alan Elmas'a yeni talipler çıktı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, F.Bahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı için Inter'den sonra Napoli ile Lazio'nun da devreye girdiği yazdı. Haberde, Napoli'nin ısrarcı davranacağı da vurgulandı.
- 24.5.2019
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