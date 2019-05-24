İtalya ona hayran – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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ona hayran

İtalya ona hayran

Birçok kulübün listesinde yer alan Elmas'a yeni talipler çıktı. İtalyan gazeteci , F.Bahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı için Inter'den sonra ile Lazio'nun da devreye girdiği yazdı.

Birçok kulübün listesinde yer alan Elmas'a yeni talipler çıktı. İtalyan gazeteci , F.Bahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı için Inter'den sonra ile Lazio'nun da devreye girdiği yazdı. Haberde, Napoli'nin ısrarcı davranacağı da vurgulandı.

  1. 24.5.2019
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