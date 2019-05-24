Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor 
24 Mayıs 2019, Cuma
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'de hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

'in 34'üncü ve son haftasında ile Pazar günü karşılaşacak 'de hazırlıkları sürüyor.

'in 34'üncü ve son haftasında ile Pazar günü karşılaşacak 'de hazırlıkları sürüyor. 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan idman saat 11:30'da başladı. Isınma hareketleri ile start alan antrenman topla çalışma ile devem etti. 5'e 2 top kapma çalışması ile süren idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışması gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Martin Sktrel, Andre Ayew, Şener Özbayraklı, ve Michael Frey antrenmana katılmadı. Sakatlıkları sona eren , ile ise çalışmalarını takımla birlikte sürdürdü.

  1. 24.05.2019
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