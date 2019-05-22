Fenerbahçe'nin Zapata aşkı

Gelecek sezon tüm mevkilere takviye yapacak olan Fenerbahçe, savunmada da işi sıkı tutacak. Sarı-lacivertliler, devre arasında da gündeminden düşmeyen Cristian Zapata için bir kez daha temaslara başlayacak.



Sözleşmesinin sona erdiği Milan'ın 1.5 milyon euro'dan 1 yıllık teklifini kabul etmeyen Kolombiyalı stoperle masaya oturacak olan Fenerbahçe, şartları biraz daha yukarı çekecek. Bu transfer görüşmelerini yürütecek olan sportif direktör Damien Comolli'nin yıllık ücret konusunda 32 yaşındaki oyuncuya 2 milyon euro önerecek. Milan'da 7. yılını tamamlayan Zapata, bu sezon sakatlıklar nedeniyle yalnızca 19 resmi maçta forma giydi.