Fenerbahçe'nin Zapata aşkı
22 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin Zapata aşkı

'nin Zapata aşkı

Fenerbahçe'nin Zapata aşkı

Sarı-lacivertliler, ’ın yeni sözleşme teklifini reddeden Kolombiyalı stoperden vazgeçmiyor, kısa süre içinde imzayı attırmayı hedefliyor.

Gelecek sezon tüm mevkilere takviye yapacak olan , savunmada da işi sıkı tutacak. Sarı-lacivertliler, devre arasında da gündeminden düşmeyen Cristian Zapata için bir kez daha temaslara başlayacak.

Sözleşmesinin sona erdiği 'ın 1.5 milyon euro'dan 1 yıllık teklifini kabul etmeyen Kolombiyalı stoperle masaya oturacak olan Fenerbahçe, şartları biraz daha yukarı çekecek. Bu transfer görüşmelerini yürütecek olan sportif direktör Damien Comolli'nin yıllık ücret konusunda 32 yaşındaki oyuncuya 2 milyon euro önerecek. Milan'da 7. yılını tamamlayan Zapata, bu sezon sakatlıklar nedeniyle yalnızca 19 resmi maçta forma giydi.

  1. 22.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin Zapata aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN