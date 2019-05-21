Tolgay ve Zajc sahada – Fotomaç – 21 Mayıs 2019
21 Mayıs 2019, Salı
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Tolgay ve Zajc sahada

Tolgay ve Zajc sahada
Fenerbahçe'de teknik direktör geçen hafta Akhisarspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın 11'inden 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı gördüğü kart sonrası cezalı duruma düşen Eljif Elmas ve sakatlığı bulunan Mehmet Topal'ın yerine Tolgay Arslan ve Miha Zajc'ı sahaya sürdü. Zajc'ın orta sahadaki performansı yine yeterli bulunmadı. Orta sahada organizasyonu yapması beklenen oyuncu maçta etkisiz kaldı.
  1. 21.5.2019
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