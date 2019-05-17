Kraliçelere övgü dolu sözler – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Kraliçelere övgü dolu sözler

Kraliçelere övgü dolu sözler

Başkan Koç, şampiyonlarla uzun süre sohbet etti.

'ni şampiyon tamamlayan , dün başkan ve yöneticilerle bir araya geldi. 14. şampiyonluktan dolayı basketbolcuları tebrik eden başkan Koç, "Fenerbahçe, ektiği tohumların karşılığını aldı. İnşallah daha fazlasını önümüzdeki yıllarda alır. Çok çabaladılar, çok uğraştılar. Zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız dönemler oldu ama tünelin sonundaki ışık söz konusu kadın basketbolsa çok parlaktı ve sonunda da iki kupayla bitirdik" diye konuştu.
  1. 17.5.2019
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