Emre için müthiş olur – Fotomaç – 16 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Emre için müthiş olur

Emre için müthiş olur
Erol Bulut, F.Bahçe'ye geri döneceği konuşulan hakkında konuştu: "Futbolcular artık daha atletik. Ben 37 yaşında bıraktım. Emre 40 yaşında F.Bahçe'ye dönüp futbol oynarsa kendisi adına müthiş bir şey olur."
  1. 16.5.2019
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