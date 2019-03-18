Fenerbahçe Beko'da gözler Buducnost VOLI maçında
18 Mart 2019, Pazartesi
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'da gözler Buducnost maçında

Fenerbahçe Beko'da gözler Buducnost VOLI maçında

THY 'nin 27. haftasında yarın Karadağ temsilcisi Buducnost ile sahasında karşılaşacak 'da başantrenör , iyi bir maç çıkarmayı umut ettiğini söyledi.

Tecrübeli antrenör, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Avrupa Ligi'nde dört maçımız daha var ve sadece bir sonraki karşılaşmayı düşünmemiz gerekiyor. Şimdi önümüzde Buducnost mücadelesi var. Yeni bir koça ve bazı yeni oyunculara sahipler. Rakibimize ve kendimize saygı göstererek bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın bizi destekleyeceğini ve bizim de bir iyi maç daha çıkarabileceğimizi umuyorum." diye konuştu.

"KONUMUMUZU VE MORALİMİZİ KORUMAK İSTİYORUZ"

Sarı-lacivertli takımın oyuncularından Ahmet Düverioğlu ise şunları kaydetti:

"Avrupa Ligi'nde çok iyi bir konumdayız ama hem kazanmaya hem de daha iyi oynamaya ihtiyacımız olan bir döneme giriyoruz. Bu yüzden çok çalışmaya, sağlıklı kalmaya, maç kazanmaya ve aynı zamanda basketbolumuzu geliştirmeye gayret ediyoruz. Buducnost maçı çift maç haftasının ilk mücadelesi olacak. Bu karşılaşmayı kazanarak Rusya yolculuğu öncesinde konumumuzu ve moralimizi korumak istiyoruz. Rakibimiz iyi bir takım. Sezon içerisinde birçok değişikliğe gittiler. Özellikle Norris Cole ve Goga Bitadze'den çok katkı aldılar. Taraftarlarımızın desteği her zamanki gibi önemli olacak. Onları salona bekliyoruz."

  1. 18.03.2019
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