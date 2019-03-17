Tolga Ciğerci sezonu iyileşemeden tamamlayacak
17 Mart 2019, Pazar
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sezonu iyileşemeden tamamlayacak

Tolga Ciğerci sezonu iyileşemeden tamamlayacak

Son iki sezonu 'da geçiren ve bu sezon başında ile anlaşan , sezonu maç oynamadan tamamlayacak.

Sarı lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı ancak sakatlıklarından ötürü bir türlü forma şansı bulamayan , yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlık problemlerinden bir türlü kurtulamayan 26 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekiple henüz hiçbir resmi maçta forma giyemedi. , sezon başında imzaladığı sözleşmede 'Sakatlığı sona ermeden, herhangi bir ücret ödenmeyecek' maddesi bulunan Tolga'dan henüz faydalanamazken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iyileşene kadar Tolga Ciğerci'ye hiçbir ücret ödenmeyeceğini belirtmişti.

ABD VE ALMANYA ARASINDA MEKİK DOKUYOR
Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle eski formuna kavuşamayan ve tedavisi için ABD ve arasında mekik dokuyan Tolga Ciğerci, özel hoca ile crossfit antrenmanları yapıyor. Fenerbahçe'nin Samandıra 'nde çalışmayan ve tedavisini ise kulüpten bağımsız olarak gören Tolga Ciğerci'den gelecekte sarı lacivertli ekibin yararlanıp yararlanmayacağı ise merak konusu.

  1. 17.03.2019
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