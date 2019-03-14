3’ünden de teklif aldım – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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3’ünden de teklif aldım

3’ünden de teklif aldım

forması giyen Anthony Modeste, Alman basınına verdiği röportajda transfer itirafında bulundu.

Ligi'nde oynadığı sırada özellikle 'ın ilgilendiği futbolcu, "'dan ve da beni istedi. Başka kulübe gitsem daha çok para kazanabilirdim ama 'de oynamak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

  1. 14.3.2019
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