3’ünden de teklif aldım

Çin Ligi'nde oynadığı sırada özellikle Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcu, "İstanbul'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş da beni istedi. Başka kulübe gitsem daha çok para kazanabilirdim ama Köln'de oynamak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.