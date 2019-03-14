3’ünden de teklif aldım
Köln forması giyen Anthony Modeste, Alman basınına verdiği röportajda transfer itirafında bulundu.
Çin Ligi'nde oynadığı sırada özellikle Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcu, "İstanbul'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş da beni istedi. Başka kulübe gitsem daha çok para kazanabilirdim ama Köln'de oynamak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
- 14.3.2019
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Yorum
cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Gökhan Töre: "9 aydır maaş almadım"
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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Arda’ya milli davet geldi
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yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
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