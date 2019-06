O moSES Fenerbahçe!

Beşiktaş deplasmanında 3-0 geriye düşmesine karşın müthiş bir reaksiyon gösteren ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmayı başaran Fenerbahçe dün akşam da Çaykur Rize'yi mağlup etti: 3-2. Ülker Stadı'ndaki maç sarı-lacivertli ekip için çok da kolay geçmedi.



Rizespor, 4. dakikada Melnjak'ın kafa vuruşuyla öne geçti. 22. dakikada Serdar Aziz'in golü skoru eşitledi. 40'ta Soldado'nun golüyle sarı-lacivertliler öne geçmeyi başardı. Ayrıca Moroziuk, çift sarı karttan oyun dışı kaldı. Bu bir rahatlama sağlasa da 55'te Melnjak'ın golü skoru yine denge getirdi: 2-2. Ancak galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe, 84'te penaltı kazandı ve topun başına geçen Moses galibiyeti ilan etti.



ZORUNLU İKİ DEĞİŞİKLİK



Ersun Yanal, kadrosunda zorunlu iki değişiklik yaptı. Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkan Sadık Çiftpınar cezalı, Nabil Dirar ise sakat olduğu için kadroda yer almadı. Yanal, bu isimlerin yerine Serdar Aziz ile Mathieu Valbuena'yı 11'de oynattı.



SLIMANI YOK



Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde kadroya dahil edilmeyen iki santrfordan Michael Frey, Çaykur Rizespor karşısında yedekler arasında oturdu. Frey'i kadroya alan Yanal, İslam Slimani'yi ise yine maç listesinin dışında bıraktı. Sakat Nabil Dirar da kadroda yer almadı.



M. EKİCİ DÖNDÜ



Kayserispor maçında sakatlık geçiren ve 2 hafta takımını yalnız bırakan Mehmet Ekici, Rizespor maçı ile sahalara döndü. Ekici, Konyaspor ve Beşiktaş mücadelelerinden sonra kadroda yer aldı. Yedek başlayan Ekici ikinci yarı şans buldu.



AATIF OYNAMADI



Ara transferde Fenerbahçe'den Rize'ye transfer olan Aatıf, eski takımına karşı sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Okan Buruk, Chahechouhe'nin yerine Nakoulma'yı ilk 11'de oynattı.



RAKİP BAŞAKŞEHİR



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, 9 Mart Cumartesi 19.00'da Başakşehir'in konuğu olacak. Rizespor ise 10 Mart Pazar saat 16.00'da Kayserispor'u ağırlayacak.



34 SANİYEDE CEZALI OLDU



İkinci yarıda oyuna giren Andre Ayew, oyuna girdikten sadece 34 saniye sonra sarı kart gördü. Cezalı durumuna düştü. Ayew, görmüş olduğu sarı kart nedeniyle deplasmandaki Başakşehir maçında yer alamayacak.



MURIQI BOŞ



Çaykur Rize forması giyen Vedat Muriqi, Fenerbahçe karşısında da skora etki etti. Melnjak'ın golünde asist yapan Kosovalı futbolcu, Edin Visca ile birlikte deplasmanda en çok gol pası veren isim oldu. Vedat Muriqi'nin bu sezon 8 de golü bulunuyor.



2019'DA İLK YENİLGİ



Fenerbahçe, Okan Buruk yönetimindeki Çaykur Rizespor'a 2019 yılındaki ilk yenilgisini t attırdı. Karadeniz ekibi, oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik almış, hiç mağlubiyet yaşamamıştı.



2000. MAÇ KUTLAMASI



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında Süper Lig'deki 2000. maçına çıktı. Ligde Galatasaray ile birlikte en fazla çıkan takım konumunda bulunan sarı-lacivertli ekip, dün akşam sahadan galibiyetle ayrılarak 2000. maçını taçlandırdı. Kanarya, Rize karşısında 1140. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler bu maçların 529'unda berabere kaldı, 331'inde ise mağlup oldu.