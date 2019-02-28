Fenerbahçe'den beklenen oldu! Islam Slimani...
Fenerbahçe'de devre arası lisansı iptal edilen Benzia'dan sonra Slimani de topun ağzında. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, artık oynatmayı düşünmediği Cezayirli futbolcuyu kadroda istemiyor ve idmanlara da almıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal, Konyaspor maçında üstünü çizdiği Slimani'yi Zenit deplasmanında Soldado'nun yokluğuna rağmen yedek soyundurmuş, son Beşiktaş derbisinde de 21 kişilik maç kadrosuna dahi almamıştı.
Ardından salı günü yapılan idmana çıkmayan Slimani dün de Samandıra'da yoktu. Sabah'ta yer alan habere göre; Bunun sebebi ise Yanal'ın Slimani'ye izin vermesiydi. Tecrübeli teknik adam planlarında yer tutmayan Cezayirli'yi artık idmanlara da almayarak tavrını net olarak ortaya koydu...
Islam Slimani, bu sezon toplam 25 maçta forma giymiş, ve takımına 5 gollük katkı sağlamıştı.
- 28.02.2019
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 34
Yorum
Emre Bu Galatasarayı bukadarmı çekemiyorlar anlamıyorum avrupada böyle türkiyede böyle fatih terim kimle ugraşacak bu kadar bilmiyorum yazık be
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 34
Yorum
Fahri demir k maras Ben sahsim adına varın başındaki bekçilerin kararina sonuna kadar katılıyorum çünkü top daha sitaddan dışarı cikmamisdi
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 34
Yorum
baran goldu
Fenerbahçe'den beklenen oldu! Islam Slimani... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.