Fenerbahçe'den beklenen oldu! Islam Slimani...

Teknik direktör Ersun Yanal, Konyaspor maçında üstünü çizdiği Slimani'yi Zenit deplasmanında Soldado'nun yokluğuna rağmen yedek soyundurmuş, son Beşiktaş derbisinde de 21 kişilik maç kadrosuna dahi almamıştı.

Ardından salı günü yapılan idmana çıkmayan Slimani dün de Samandıra'da yoktu. Sabah'ta yer alan habere göre; Bunun sebebi ise Yanal'ın Slimani'ye izin vermesiydi. Tecrübeli teknik adam planlarında yer tutmayan Cezayirli'yi artık idmanlara da almayarak tavrını net olarak ortaya koydu...

Islam Slimani, bu sezon toplam 25 maçta forma giymiş, ve takımına 5 gollük katkı sağlamıştı.