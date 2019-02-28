Fenerbahçe'den beklenen oldu! Islam Slimani...
28 Şubat 2019, Perşembe
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'den beklenen oldu! Islam ...

Fenerbahçe'den beklenen oldu! Islam Slimani...

'de devre arası lisansı iptal edilen Benzia'dan sonra de topun ağzında. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü , artık oynatmayı düşünmediği Cezayirli futbolcuyu kadroda istemiyor ve idmanlara da almıyor.

Teknik direktör , Konyaspor maçında üstünü çizdiği 'yi Zenit deplasmanında 'nun yokluğuna rağmen yedek soyundurmuş, son derbisinde de 21 kişilik maç kadrosuna dahi almamıştı.

Ardından salı günü yapılan idmana çıkmayan Slimani dün de Samandıra'da yoktu. Sabah'ta yer alan habere göre; Bunun sebebi ise Yanal'ın Slimani'ye izin vermesiydi. Tecrübeli teknik adam planlarında yer tutmayan Cezayirli'yi artık idmanlara da almayarak tavrını net olarak ortaya koydu...

Islam Slimani, bu sezon toplam 25 maçta forma giymiş, ve takımına 5 gollük katkı sağlamıştı.

Slimani yine etkisiz kaldı

  1. 28.02.2019
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