Fenerbahçeli taraftarlar derbi sözü aldı
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli taraftarlar derbi sözü aldı

Fenerbahçeli taraftarlar derbi sözü aldı

Fenerbahçeli taraftarlar, ile oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.

ile arasında oynanacak olan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftar grupları Fenerbahçeli futbolcuları Samandıra 'nde ziyaret etti. Antrenman başlamadan önce futbolculara tezahürat yapan taraftarlar Ersun Yanal ve 'e çiçek takdim etti. Taraftarlar oynanacak derbi öncesinde futbolculardan galibiyet sözü aldı.
  1. 23.02.2019
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