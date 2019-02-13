Zenit iki ay sonra sahaya çıktı
Zenit, 2 ay sonra ilk resmi maçını Fenerbahçe karşısında oynadı.
Zenit, 2 ay sonra ilk resmi maçını Fenerbahçe karşısında oynadı. Rusya'da lige verilen ara nedeniyle 2 aydır resmi maça çıkmayan Zenit, son karşılaşmasını 13 Aralık'ta yapmıştı. Öte yandan Zenit'in yeni transferlerinde Kolombiyalı orta saha oyuncusu Barrios ve S. Donetsk'ten alınan stoper Rakitskiy maça ilk 11'de başlarken, İranlı santrfor Azmoun yedek kaldı.
- 13.2.2019
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
-
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
-
Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Zenit iki ay sonra sahaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.