Zenit iki ay sonra sahaya çıktı – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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iki ay sonra sahaya çıktı

Zenit iki ay sonra sahaya çıktı

, 2 ay sonra ilk resmi maçını karşısında oynadı.

, 2 ay sonra ilk resmi maçını karşısında oynadı. 'da lige verilen ara nedeniyle 2 aydır resmi maça çıkmayan Zenit, son karşılaşmasını 13 Aralık'ta yapmıştı. Öte yandan Zenit'in yeni transferlerinde Kolombiyalı orta saha oyuncusu Barrios ve S. Donetsk'ten alınan stoper Rakitskiy maça ilk 11'de başlarken, İranlı santrfor Azmoun yedek kaldı.

  1. 13.2.2019
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