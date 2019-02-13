11 başlayacaktı son anda sakatlandı
Zenit'i ağırlayan Fenerbahçe'de maç öncesi sakatlık şoku yaşandı.
Zenit'i ağırlayan Fenerbahçe'de maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Takımın yeni isimlerinden Tolgay Arslan kadrodan çıkarıldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayacağı açıklanan tecrübeli orta saha oyuncusu maç öncesi ısınma çalışmaları sırasında sakatlık geçirdi. Tolgay'ın yerine ilk 11'e Eljif Elmas alınırken, yedek kulübesine Michael Frey eklendi.
ALPER 103 GÜN SONRA
Alper Potuk uzun süre sonra sahaya çıktı. 84. dakikada Moses'in yerine dahil olan orta saha oyuncusu, 103 gün sonra forma giydi. Bir süredir sakatlığı bulunan Alper, en son Galatasaray maçında oynamıştı.
AYEW İYİ İŞ ÇIKARDI
Maça yedek başlayan ve 72'de Eljif'in yerine oyuna giren Ayew görevini yaptı. Takımın hücumlarına destek veren Ganalı, topun ileride tutulmasında da rol oynadı. Daha önce eleştirilse de dün geçer not aldı.
- 13.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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