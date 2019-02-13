11 başlayacaktı son anda sakatlandı

Zenit'i ağırlayan Fenerbahçe'de maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Takımın yeni isimlerinden Tolgay Arslan kadrodan çıkarıldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayacağı açıklanan tecrübeli orta saha oyuncusu maç öncesi ısınma çalışmaları sırasında sakatlık geçirdi. Tolgay'ın yerine ilk 11'e Eljif Elmas alınırken, yedek kulübesine Michael Frey eklendi.

ALPER 103 GÜN SONRA

Alper Potuk uzun süre sonra sahaya çıktı. 84. dakikada Moses'in yerine dahil olan orta saha oyuncusu, 103 gün sonra forma giydi. Bir süredir sakatlığı bulunan Alper, en son Galatasaray maçında oynamıştı.



AYEW İYİ İŞ ÇIKARDI

Maça yedek başlayan ve 72'de Eljif'in yerine oyuna giren Ayew görevini yaptı. Takımın hücumlarına destek veren Ganalı, topun ileride tutulmasında da rol oynadı. Daha önce eleştirilse de dün geçer not aldı.