Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sürprizi!
Fenerbahçe'de Zenit'e karşı oynanacak mücadelede ilk 11'de gözüken Tolgay Arslan'ın yerine Eljif Elmas sahaya çıktı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit St. Petersburg'a karşı oynayacağı mücadeleye ilk 11'de başlayacağı açıklanan Tolgay Arslan'ın yerine genç yıldız Eljif Elmas sahaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan'ın Zenit St. Petersburg maçı öncesi sakatlandığı bilgisi paylaşıldı.
- 12.2.2019 20:59
- Güncelleme: 12.2.2019 22:25
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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