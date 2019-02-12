Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sürprizi!
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'de sürprizi!

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sürprizi!

'de Zenit'e karşı oynanacak mücadelede ilk 11'de gözüken 'ın yerine sahaya çıktı.

'nin Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit St. Petersburg'a karşı oynayacağı mücadeleye ilk 11'de başlayacağı açıklanan 'ın yerine genç yıldız sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan'ın Zenit St. Petersburg maçı öncesi sakatlandığı bilgisi paylaşıldı.

  1. 12.2.2019 20:59
  2. Güncelleme: 12.2.2019 22:25
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