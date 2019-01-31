Fenerbahçe Beko Münih'e karşı!
31 Ocak 2019, Perşembe
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Münih'e karşı!

Fenerbahçe Beko Münih'e karşı!

’nde zirvede yer alan F.Bahçe Beko, 21. haftada Alman devine konuk olacak. beIN ’den yayınlanacak maç 22.30’da başlayacak.

Türkiye Ligi'nde ve Avrupa'da fırtına gibi esen , bugün deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertli basketbolcular, 'nin 21. haftasında ile kozlarını paylaşacak. beIN ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Bayern Münih ile Avrupa Ligi'nde daha önce 5 kez karşı karşıya gelen 'in öğrencileri, tüm maçlarda rakibini devirmişti. Bu sezon Avrupa Ligi'de geride kalan 20 haftada 18 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Bayern Münih ise oynadığı 20 maçın 10'unu kazandı, 10'undan ise yenilgiyle ayrıldı. Bu arada iki takımın 'da oynadığı maçı F.Bahçe, 88-84 kazanmıştı.

JAN VESELY'DEN KÖTÜ HABER
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Jan Vesely'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Çek oyuncusunun sakatlığı nedeniyle 5 ile 6 hafta arasında parkelerden uzak kalacağı öğrenildi. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pivotun sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi gözetiminde başladığı bildirildi.
  1. 31.1.2019
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