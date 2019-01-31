Fenerbahçe Beko Münih'e karşı!
Avrupa Ligi’nde zirvede yer alan F.Bahçe Beko, 21. haftada Alman devine konuk olacak. beIN Sports Haber’den yayınlanacak maç 22.30’da başlayacak.
JAN VESELY'DEN KÖTÜ HABER
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Jan Vesely'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Çek oyuncusunun sakatlığı nedeniyle 5 ile 6 hafta arasında parkelerden uzak kalacağı öğrenildi. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pivotun sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi gözetiminde başladığı bildirildi.
- 31.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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