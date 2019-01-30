Herkes onu konuşuyor! Mehmet Ekici...

Tecrübeli hocanın gelmesiyle birlikte takımın vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de kilit rol almaya başladı. Süper Lig'de 780 gün sonra gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, tam 3.5 yıl aranın ardından frikikten de fileleri havalandırmayı başardı. Orta alanda mücadeleci kimliğiyle de dikkat çeken Mehmet Ekici, sahada kaldığı 84 dakikada yüzde 67.7'lik pas isabetiyle oynadı.

Moses'a tam puan

İlk maçında önceki gün Malatyaspor'a karşı oynayan Moses, sahada kaldığı 24 dakikada önemli işler yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferi, oyunda kaldığı süre içinde 1 şut çekerken, 2'si kilit, 1'i ara pası olmak üzere toplam 6 pas çıkardı. Yüzde 100 pas istatistiğiyle oynayan 28 yaşındaki oyuncu, teknik heyetten de tam puan aldı.



Benzia da gözden düştü

Slimani ve Reyes'ten sonra Benzia da Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimlerden oldu. Cezayirli, Malatyaspor karşısında bu sezonki 20. şut denemesinde ilk kez çerçeveyi tuttururken, performansıyla da hayal kırıklığı yaşattı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu oyuncuya Göztepe karşısında forma vermeyeceği belirtildi.

Alkışlar Sadık'a

Sarı-laciverti formayla ligde ikinci sınavını eski takımı Malatyaspor'a karşı veren Sadık Çiftpınar, performansıyla büyük beğeni topladı. 90 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, hava toplarında başarılı olurken, yaptığı 74 pasın 68'sinde de isabet sağladı. Ayrıca Sadık, 15 ikili mücadelenin 12'sinden galip ayrıldı.

Skrtel: Sezon sonu görüşelim

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel, birçok kulübün transfer listesine girmişti. Fenerbahçe Yönetimi de, Çin ve ABD takımlarından teklifler alan Slovak futbolcuya yeni sözleşme sunmuştu. Yönetime henüz yanıt vermeyen 34 yaşındaki futbolcunun kararını sezon sonunda açıklamak istediği öğrenildi.