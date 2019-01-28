Ali Koç transfer tarihini açıkladı! - Fotomaç
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Ali Koç transfer tarihini açıkladı!

Ali Koç, Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 22:48:39 Güncelleme: 23:06:05
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor

"Şanssızlık mı uğursuzluk mu dersiniz olumsuz gelişmeler yüzünden istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Bu gece şanssızlığımızı kırdık. Mutluyuz."

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor

"Allah Fenerbahçe taraftarından razı olsun."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor

"Görüyorum ki, duruşumuz ve değişmeyecek olan yaklaşım tarzımız bazı yerlerde farklı yerlere çekildi. Fenerbahçe kulübü olarak örnek olmaya çalışıyoruz."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor

"Taraftar arkamda olduğu sürece her şeyi göğüsleyebilirim"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor

"Artık bir yerlere yeter dememiz lazım."

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