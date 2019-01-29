Eski dostlar bir araya geldi
Devre arası transfer sürecinde Fenerbahçe ile Yeni Malatya takımları arasında oyuncu alışverişi olmuştu.
Devre arası transfer sürecinde Fenerbahçe ile Yeni Malatya takımları arasında oyuncu alışverişi olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, Malatya'nın başarılı stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmıştı. Karşılığında Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yi bu ekibe yollamıştı. Mücadele öncesinde Sadık, Yeni Malatyaspor kulübesine gelerek eski takım arkadaşlarıyla tokalaştı. Barış ve Yiğithan da F.Bahçeliler ile selamlaştı.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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