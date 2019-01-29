Eski dostlar bir araya geldi

Devre arası transfer sürecinde Fenerbahçe ile Yeni Malatya takımları arasında oyuncu alışverişi olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, Malatya'nın başarılı stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmıştı. Karşılığında Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yi bu ekibe yollamıştı. Mücadele öncesinde Sadık, Yeni Malatyaspor kulübesine gelerek eski takım arkadaşlarıyla tokalaştı. Barış ve Yiğithan da F.Bahçeliler ile selamlaştı.