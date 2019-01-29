Eski dostlar bir araya geldi – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Eski dostlar bir araya geldi

Eski dostlar bir araya geldi

Devre arası sürecinde ile takımları arasında oyuncu alışverişi olmuştu.

Devre arası sürecinde ile takımları arasında oyuncu alışverişi olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, 'nın başarılı stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmıştı. Karşılığında Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yi bu ekibe yollamıştı. Mücadele öncesinde Sadık, kulübesine gelerek eski takım arkadaşlarıyla tokalaştı. Barış ve Yiğithan da F.Bahçeliler ile selamlaştı.

  1. 29.1.2019
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