Aatıf’a ‘git’ baskısı – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Aatıf’a ‘git’ baskısı

Aatıf’a ‘git’ baskısı

 Rizespor'un talip olduğu Aatıf Chahechouhe için görüşmeler sürüyor.

Rizespor'un talip olduğu Aatıf Chahechouhe için görüşmeler sürüyor. Kulüpler arasında prensip anlaşması sağlandı. Rizespor, Faslı oyuncuyu ikna ederse imzalar atılacak. , Aatıf'a iyi bir teklif sunduklarını belirtirken, yabancı kontenjanında yer açmak isteyen F.Bahçe de gitmesi için baskı yapıyor.
  1. 17.1.2019
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