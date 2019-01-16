Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor... Sarı lacivertlilerin gündemine 21 yaşındaki sağ bek Marian Shved girdi.

MARIAN SHVED KİMDİR?

Maryan Shved, 16 Temmuz 1997'de Ukrayna'da dünyaya geldi. Karpaty altyapısında yetişen Marian Shved ardından Sevilla futbol akademisine transfer oldu ve alt yaş kategorilerinde forma giydi. Ancak İspanya'da tutunamayan Ukraynalı oyuncu yeniden Karpaty'nin yolunu tuttu. 21 yaşındaki Ukraynalı yıldız bu sezon ligde 17 maçta 8 gol ve 3 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı.