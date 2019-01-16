Fenerbahçe'ye süper genç! Marian Shved kimdir? Transfer...
Transfer sezonunun başlaması ile birlikte harekete geçen sarı lacivertli yönetim orta sahayı güçlendirmek için düğmeye bastı. Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe yönetimi sıkıntı yaşamak istemiyor. Sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim dahil oldu: Marian Shved. Peki Marian Shved kimdir? Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor... Sarı lacivertlilerin gündemine 21 yaşındaki sağ bek Marian Shved girdi.
MARIAN SHVED KİMDİR?
Maryan Shved, 16 Temmuz 1997'de Ukrayna'da dünyaya geldi. Karpaty altyapısında yetişen Marian Shved ardından Sevilla futbol akademisine transfer oldu ve alt yaş kategorilerinde forma giydi. Ancak İspanya'da tutunamayan Ukraynalı oyuncu yeniden Karpaty'nin yolunu tuttu. 21 yaşındaki Ukraynalı yıldız bu sezon ligde 17 maçta 8 gol ve 3 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı.
- 16.1.2019 09:52
- Güncelleme: 16.1.2019 10:47
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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