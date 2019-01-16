Fenerbahçe'ye süper genç! Marian Shved kimdir? Transfer...
16 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ye süper genç! kimdir? ...

Fenerbahçe'ye süper genç! Marian Shved kimdir? Transfer...

sezonunun başlaması ile birlikte harekete geçen sarı lacivertli yönetim orta sahayı güçlendirmek için düğmeye bastı. Transferde ince eleyip sık dokuyan yönetimi sıkıntı yaşamak istemiyor. Sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim dahil oldu: . Peki Marian Shved kimdir? Detaylar haberimizde...

çalışmalarına devam ediyor... Sarı lacivertlilerin gündemine 21 yaşındaki sağ bek girdi.

MARIAN SHVED KİMDİR?
, 16 Temmuz 1997'de Ukrayna'da dünyaya geldi. Karpaty altyapısında yetişen Marian Shved ardından Sevilla futbol akademisine transfer oldu ve alt yaş kategorilerinde forma giydi. Ancak İspanya'da tutunamayan Ukraynalı oyuncu yeniden Karpaty'nin yolunu tuttu. 21 yaşındaki Ukraynalı yıldız bu sezon ligde 17 maçta 8 gol ve 3 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı.

  1. 16.1.2019 09:52
  2. Güncelleme: 16.1.2019 10:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye süper genç! Marian Shved kimdir? Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN