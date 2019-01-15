Fenerbahçe'de Ersun Yanal ateşi yaktı!

Spor Toto Süper Lig'in ikincisi devresi öncesinde geri sayıma geçen Ersun Yanal, öğrencilerine son uyarılarını yaptı: "Fenerbahçe forması için mücadele ettiğinizi unutmayın. Rakip kim olursa olsun işinizi ciddiyetle yapın. Kredimiz kalmadı. Ümraniye maçı ile galibiyet serisine başlayıp, ligde de devamını getirmek zorundayız. İkinci yarı için, 'Bambaşka bir Fenerbahçe olacak' dedik. Şimdi sözümüzü tutma zamanı. Size güveniyorum"
15 Ocak 2019 Salı 22:51
Güncelleme: 16.01.2019 09:41
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Fenerbahçe'nin başında çıktığı iki Süper Lig maçından beraberliklerle ayrılan Ersun Yanal, ikinci yarı öncesi işi sıkı tutuyor.
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Sarı-lacivertliler kamp döneminin ardından kupada yarın Ümraniye ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürürken, tecrübeli teknik adam önemli uyarılarda bulundu.
Öğrencilerine karşı net ifadeler kullanan Ersun Yanal, "Fenerbahçe forması için mücadele ettiğinizi unutmayın. Rakip kim olursa olsun işinizi ciddiyetle yapın ve kazanmaktan başka bir düşünceniz olmasın. Hepiniz, bu kulübün büyüklüğünü ve hedeflerini biliyorsunuz" açıklamalarında bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Süper Lig'de hiç olmamamız gereken bir yerdeyiz ve kredimizin kalmadığını biliyoruz. Kupada Ümraniyespor ile galibiyet serisine başlayıp, ligde de devamını getirmek zorundayız."
"Kadromuz kaliteli ve güçlü. Yalnızca kazanmaya odaklanın. İkinci yarı için net bir ifade kullanmış; 'Sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacak' demiştik. Şimdi bu sözümüzü tutma zamanı geldi."