Fenerbahçe'de Ersun Yanal ateşi yaktı!

Spor Toto Süper Lig'in ikincisi devresi öncesinde geri sayıma geçen Ersun Yanal, öğrencilerine son uyarılarını yaptı: "Fenerbahçe forması için mücadele ettiğinizi unutmayın. Rakip kim olursa olsun işinizi ciddiyetle yapın. Kredimiz kalmadı. Ümraniye maçı ile galibiyet serisine başlayıp, ligde de devamını getirmek zorundayız. İkinci yarı için, 'Bambaşka bir Fenerbahçe olacak' dedik. Şimdi sözümüzü tutma zamanı. Size güveniyorum"