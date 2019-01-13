Tribünden düşen Soner taburcu edildi
Erzurum maçında kaza geçiren taraftar hastaneden çıktı. Başkan Koç da Soner Ergen’i yalnız bırakmadı.
MÜJDELERİ SALI GÜNÜ VERECEK
Ali Koç, transferle ilgili sorulara, "Her şeyin yeri ve zamanı var. Salı akşamı Camiaya Sesleniş programında bunları açıklarız. Teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.
- 13.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Tribünden düşen Soner taburcu edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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