Tribünden düşen Soner taburcu edildi – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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Tribünden düşen Soner taburcu edildi

Tribünden düşen Soner taburcu edildi

maçında kaza geçiren taraftar hastaneden çıktı. Başkan Koç da ’i yalnız bırakmadı.

-BB Erzurumspor karşılaşması sırasında tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan sarı-lacivertli taraftar Emre , tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Ergen'i Fenerbahçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı. Başkan Koç, "Çok mutluyuz. 26 gün sonra Soner'in buradan sağlıklı bir şekilde yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk. Herkese geçmiş olsun diyorum. İnşallah Emre ile ilk maçı ailesiyle beraber bizim yönetim locasında seyrederiz" şeklinde konuştu.

MÜJDELERİ SALI GÜNÜ VERECEK
Ali Koç, transferle ilgili sorulara, "Her şeyin yeri ve zamanı var. Salı akşamı Camiaya Sesleniş programında bunları açıklarız. Teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.
  1. 13.1.2019
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