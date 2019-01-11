Gazetecilere kutlama – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Gazetecilere kutlama

Gazetecilere kutlama

, Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

, Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden paylaşılan mesajda "10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü"nü kutluyor; mesleğini büyük özveriyle yerine getiren tüm gazetecilere meslek hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  1. 11.1.2019
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