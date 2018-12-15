Hiç kolay değil – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Hiç kolay değil

Hiç kolay değil

Ligdeki kötü sonuçlarına karşısında devam eden Fener; şut, top kapma, atak başarısında da yokları oynadı!

'deki önlenemez düşüşüyle 17. sıraya kadar gerileyen, son olarak da Avrupa Ligi'ndeki sınavından mağlubiyetle ayrılan , sadece sonuçlar değil, istatistiklerde de hiç gelecek vadetmiyor. Sarı-lacivertliler, 1-0 yenildiği Slovak ekibi karşısında 90 dakika boyunca sadece 1 isabetli şut çekebildi. Bu şut da ancak 67. dakikada takımın 18 yaşındaki genç oyuncus Mahsun'dan geldi. İşin başka bir ilginç yanı da Fenerbahçe'nin rakip ceza alanına yaptığı 7 ortada sıfır isabet sağlaması oldu. Fenerbahçe'de Jailson (6) ve Slimani (6) toplam 12 top kaybı ile bu alanda zirveye yerleşirken, sarı-lacivertli takım yine maç boyunca korner bile kazanamadı. Sezona ile devam edecek olan Kanarya, son istatistikleriyle de hiç ışık vermedi.

Fenerbahçe, 90 dakika boyunca Trnava ceza sahasında sadece 7 kez topla buluşabildi.
  1. 15.12.2018
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