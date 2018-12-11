Beğenmiyorum – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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Beğenmiyorum

Beğenmiyorum

“Oynadığınız futbolu beğenmiyorum. , sahada yaptığınız hiçbir şeyi beğenmiyorum. Hepiniz cezalısınız, ’a otobüsle döneceksiniz!”

Akhisarspor yenilgisinin ardından futbolcuları 'a otobüsle gönderen Başkanı 'un tavrı taraftarlardan destek görmüştü. Koç'un soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Akhisar'ın ikinci golünün ardından tribünleri terk edip, soyunma odasına inen Ali Koç, futbolcular geldikten sonra belki de başkan olduktan sonra en sert çıkışını yaptı. Koç'un, "Oynadığınız futbolu beğenmiyorum. beğenmiyorum. Sahada yaptığınız hiçbir şeyi beğenmiyorum. Cezalısınız, İstanbul'a otobüs ile döneceksiniz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Başkan yaklaşık 10 dakika içerde kalırken, ses tonunun ilk kez bu kadar yükseldiği belirtildi. Öte yandan otobüs cezası ile ilgili taraftarlar jet beste yaptı. "İstanbul'a otobüsle de dönseniz, yürüyerek de gitseniz... 15 maçta 14 puan, şerefiniz yok mu u...!" sözlerinin yer aldığı beste sosyal medyaya düştüğü andan itibaren rekor sayıda dinlendi.

TÜRK DİMİTRİS!
Ali Koç'un 'otobüs cezası' dünyada da yankı buldu. Yunan basını, geçen sezon Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye yenilen Panathinaikos'ta kulübün sahibi 'un takımına İstanbul'dan Atina'ya otobüsle dönme cezası vermesine atıfta bulunarak, Koç için "" benzetmesi yaptı. Cezayir medyası ise "Slimani ve Benzia'ya Osmanlı usulü ceza" yorumunda bulundu.

Emre BOL
  1. 11.12.2018
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