Beğenmiyorum
“Oynadığınız futbolu beğenmiyorum. Mücadelenizi, sahada yaptığınız hiçbir şeyi beğenmiyorum. Hepiniz cezalısınız, İstanbul’a otobüsle döneceksiniz!”
TÜRK DİMİTRİS!
Ali Koç'un 'otobüs cezası' dünyada da yankı buldu. Yunan basını, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye yenilen Panathinaikos'ta kulübün sahibi Dimitris Giannakopoulos'un takımına İstanbul'dan Atina'ya otobüsle dönme cezası vermesine atıfta bulunarak, Koç için "Türk Dimitris" benzetmesi yaptı. Cezayir medyası ise "Slimani ve Benzia'ya Osmanlı usulü ceza" yorumunda bulundu.
Emre BOL
- 11.12.2018
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
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