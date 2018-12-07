Gol başına paraya razı – Fotomaç – 07 Aralık 2018
07 Aralık 2018, Cuma
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Gol başına paraya razı

Gol başına paraya razı
Sakatlığını atlatan 'nin ocak ayında Avustralya Ligi'ne transfer olmak istediği belirtildi. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki forvetin görüştüğü takımlara gol atma sözü verdiği ve performansa dayalı maaş maddesi koydurma teklifi yaptığı ifade edildi. ile sözleşmesini fesheden 'nin 'ye döneceği iddia edilmişti.
  1. 7.12.2018
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