Gözler başkan Ali Koç’ta
04 Mart 2019, Pazartesi
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Gözler başkan ’ta

Gözler başkan Ali Koç’ta

Teknik direktör konusunda belirsizliğin devam ettiği sarı-lacivertlilerde gözler başkan ’ta.

Bir taraftarla yaptığı konuşmada hoca hakkındaki gelişmeler için önümüzdeki hafta açıklama yapacağını söyleyen Koç'un, ismi geçen adaylarla ilgili ne diyeceği merak konusu.

  1. 2.12.2018
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