Gözler başkan Ali Koç’ta
Teknik direktör konusunda belirsizliğin devam ettiği sarı-lacivertlilerde gözler başkan Ali Koç’ta.
Bir taraftarla yaptığı konuşmada hoca hakkındaki gelişmeler için önümüzdeki hafta açıklama yapacağını söyleyen Koç'un, ismi geçen adaylarla ilgili ne diyeceği merak konusu.
- 2.12.2018
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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