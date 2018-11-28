Izet Hajrovic'ten Galatasaray açıklaması
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Zagreb'de oynayan Izet Hajrovic'ten açıklaması

Zagreb'de oynayan Izet Hajrovic'ten <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> açıklaması

UEFA D Grubu'nda yarın ile karşılaşacak olan 'de galibiyet için geldiklerini belirtirken, daha önce forması da giyen yıldız oyuncu Izet Hajrovic, "Bu şehri seviyorum" diye konuştu.

UEFA 'nde ile deplasmanda karşılaşacak olan 'de ve yıldız oyuncu Izet Hajrovic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'nin ligde zor durumda olmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Bjelica, "Fenerbahçe'nin iç işleri bizi ilgilendirmez. Biz buraya galibiyet için geldik. Galibiyet almak için yarın akşam sahada olacağız. Biz her zaman en güçlü takımımızla lig veya Avrupa ayırt etmeden yola çıkıyoruz. Her daim 3 puan için oynuyoruz. Bizim tek bir amacımız var, o da galibiyet" ifadelerini kullandı.

Hajrovic: "Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip"

Daha önce forması da giyen Izet Hajrovic, sarı-kırmızılı ekiple yaşadığı olaylı yol ayrımıyla ilgili sorulan soruya, "Net olarak buna cevap vermek istemiyorum. 'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum" dedi. Fenerbahçe maçını değerlendiren Hajrovic, "Bu şehri çok seviyorum. Bu şehirde bana saygı duyuyorlar. Fenerbahçe'nin kendi liginde zor durumda olduğunu biliyoruz. Belli kaliteleri var ve zorlanacağız fakat kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe kendi seyircisi önünde oynayacak. Olumsuz bir durumda olsalar da belli bir kaliteleri var. İyi maç çıkarmaya çalışacaklar. Bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Biz bu grupta gereken başarıya gösterdik ve buna devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

  1. 28.11.2018 22:21
  2. Güncelleme: 28.11.2018 22:37
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