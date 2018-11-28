Zagreb'de oynayan Izet Hajrovic'ten Galatasaray açıklaması
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Dinamo Zagreb'de Teknik Direktör Nenad Bjelica galibiyet için geldiklerini belirtirken, daha önce Galatasaray forması da giyen yıldız oyuncu Izet Hajrovic, "Bu şehri seviyorum" diye konuştu.
Hajrovic: "Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip"Daha önce Galatasaray forması da giyen Izet Hajrovic, sarı-kırmızılı ekiple yaşadığı olaylı yol ayrımıyla ilgili sorulan soruya, "Net olarak buna cevap vermek istemiyorum. Galatasaray'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum" dedi. Fenerbahçe maçını değerlendiren Hajrovic, "Bu şehri çok seviyorum. Bu şehirde bana saygı duyuyorlar. Fenerbahçe'nin kendi liginde zor durumda olduğunu biliyoruz. Belli kaliteleri var ve zorlanacağız fakat kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe kendi seyircisi önünde oynayacak. Olumsuz bir durumda olsalar da belli bir kaliteleri var. İyi maç çıkarmaya çalışacaklar. Bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Biz bu grupta gereken başarıya gösterdik ve buna devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
- 28.11.2018 22:21
- Güncelleme: 28.11.2018 22:37
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: "Bir kulübe ayrıcalık sağlanamaz"
Toplam 2
Yorum
akrep sizin işinize gelince nasıl birleşip adalet arıyorsunuz aradığınız yapmaya çalıştığınız adaletsizlik değilmi gs cezalandırılsın demi
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Galatasaray taraftarının takımına güveni tam
Toplam 1
Yorum
HADİ ASLANLAR HAYDİ ASLANLAR.GÜVENİYORUZ SİZE SEZONUN MAÇIDIR BU MAÇ.HERŞEYİNİZİ VERİN. BERABERLİK BİLE KURTARSANIZ YETER
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Kulüpler Birliği'nden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için flaş talep
Toplam 1
Yorum
tuase Hakemler büyük takımları kollasın demiyorum.. Ancak daha dikkatli olmak zorunda.. Kamuoyu baskısı gerçeği var..
Zagreb'de oynayan Izet Hajrovic'ten Galatasaray açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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