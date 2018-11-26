Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
“Rakibimiz bizden daha dinçti. Skor farklı da olabilirdi Sonlarda 2-1’i bulduk. Şans yanımızda olsa 2-2 biterdi”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, derbide iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını ancak son dakikalarda maçı 2-2'ye getirecek pozisyonları bulmalarına rağmen şanssız bir şekilde mağlup olduklarını söyledi. Hollandalı hoca, "Rakibimiz daha taze ve dinçti. Adil olmamız gerekir. Penaltıyı kalecimiz muhteşem bir şekilde kurtardı. İlk dokunuşları ve pasları istediğimiz gibi yapamadık. Maçın ikinci yarısında ise rakibimiz 1-0'dan ve 2-0'dan sonra maçı farklı bitirecek golleri bulabilirdi" ifadesini kullandı.
TOP BİZDEYKEN İYİ DEĞİLDİK
Maçın sonlarında 2-1'i yakaladıklarını hatılatan Koeman, "Son dakikada şans yanımızda olsaydı maçı 2-2 bitirebilirdik. Son dakikaya kadar her şeyi yaptık, çalıştık ama yetmedi" dedi. Bahaneler arkasına sığınmayacağını belirten Koeman, "Rakibimizden çok fazla top kazandık ama top bizdeyken iyi şeyler yapamadık" diye konuştu. Koeman, "F.Bahçe'nin hedefi ligde kalmak mı, yoksa şampiyonluk mu?" sorusuna ise "Ligde kötü bir yerdeyiz. Bu durumdan çıkabilmek için çok çalışıyoruz" yanıtını verdi.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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