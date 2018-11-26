Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi" – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"

    “Rakibimiz bizden daha dinçti. Skor farklı da olabilirdi Sonlarda 2-1’i bulduk. Şans yanımızda olsa 2-2 biterdi”

    Fenerbahçe , derbide iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını ancak son dakikalarda maçı 2-2'ye getirecek pozisyonları bulmalarına rağmen şanssız bir şekilde mağlup olduklarını söyledi. hoca, "Rakibimiz daha taze ve dinçti. Adil olmamız gerekir. Penaltıyı kalecimiz muhteşem bir şekilde kurtardı. İlk dokunuşları ve pasları istediğimiz gibi yapamadık. Maçın ikinci yarısında ise rakibimiz 1-0'dan ve 2-0'dan sonra maçı farklı bitirecek golleri bulabilirdi" ifadesini kullandı.

    TOP BİZDEYKEN İYİ DEĞİLDİK
    Maçın sonlarında 2-1'i yakaladıklarını hatılatan Koeman, "Son dakikada şans yanımızda olsaydı maçı 2-2 bitirebilirdik. Son dakikaya kadar her şeyi yaptık, çalıştık ama yetmedi" dedi. Bahaneler arkasına sığınmayacağını belirten Koeman, "Rakibimizden çok fazla top kazandık ama top bizdeyken iyi şeyler yapamadık" diye konuştu. Koeman, "F.Bahçe'nin hedefi ligde kalmak mı, yoksa şampiyonluk mu?" sorusuna ise "Ligde kötü bir yerdeyiz. Bu durumdan çıkabilmek için çok çalışıyoruz" yanıtını verdi.

    1. 26.11.2018
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