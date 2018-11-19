Slimani çalışıyor
Fenerbahçe'de bugüne kadar sahada özveriyle oynayan İslam Slimani bir türlü beklenilen gol katkısını verememişti.
Fenerbahçe'de bugüne kadar sahada özveriyle oynayan İslam Slimani bir türlü beklenilen gol katkısını verememişti. Tecrübeli forvet özel antrenmanlarla kendisini gelecek karşılaşmalara hazırlıyor.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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