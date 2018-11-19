Slimani çalışıyor – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Slimani çalışıyor

    Slimani çalışıyor

    'de bugüne kadar sahada özveriyle oynayan bir türlü beklenilen gol katkısını verememişti.

    'de bugüne kadar sahada özveriyle oynayan bir türlü beklenilen gol katkısını verememişti. Tecrübeli forvet özel antrenmanlarla kendisini gelecek karşılaşmalara hazırlıyor.

    1. 19.11.2018
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