‘Benim hayatım Fenerbahçe’ – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ‘Benim hayatım

    ‘Benim hayatım Fenerbahçe’

    bırakılan , gelen transfer tekliflerini reddediyor, “sarı-lacivertli formadan asla vazgeçmem” diyor

    ASBAŞKAN Semih Özsoy ile yaşadığı tartışmanın ardından bırakılan 'in tavrı net... 17. sezonuna girdiği 'den ayrılmak istemeyen 37 yaşındaki kaleci, ABD ve 'den gelen teklifleri reddediyor. Özellikle Süper Lig'de birçok teknik adamın bizzat görüşüp, çalıştırdıkları takımlara istedikleri Volkan, "Fenerbahçe'den asla vazgeçmem. Kariyer umrumda değil. Benim hayatım Fenerbahçe" karşılığını veriyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 3 maçta eldivenleri giyen yıldız kaleci, bu maçlarda 3 kez rakiplerine geçit verdi.
    1. 18.11.2018
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